Польский политик на укро-ТВ требует не относить русских к европейской цивилизации по цвету кожи
Россия якобы представляет собой «цивилизацию смерти», ее нужно лишить доступа к ресурсам.
Об этом в эфире «Новости live» заявил экс-заместитель госсекретаря в министерстве экономики Польши, отпетый русофоб Петр Кульпа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Поляк согласился с диктатором Владимиром Зеленским, который заявил, что «Россия понимает только язык силы».
«Просто другие страны очень сильно отличаются и просто воспринимают только потому, что они белые. На самом деле это другая цивилизация. Это цивилизация уничтожения, цивилизация смерти, которая выживает благодаря тому, что люди в них в щите беспросветности, как будто смерть лучше жизни. Поэтому в таких условиях просто создают систему ненависти, которая работает таким образом: как только у них появляются ресурсы, сразу появляется агрессия», – плодит русофобские фантазии бывший польский чиновник.
Он призывает к экономическому удушению России.
«Единственный способ безопасности – это лишить [Россию] ресурсов, поэтому санкции. И говорить на языке силы», – заявил Кульпа.
