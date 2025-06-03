Польша в ожидании «венгерского сценария»: упустив президентское кресло, зашаталось правительство Туска

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Польшу политически лихорадит после воскресных президентских выборов, которые проиграл мэр Варшавы Рафал Тшасковски, поддержанный правящей коалицией в Сейме и правительством Дональда Туска.

По оценкам наблюдателей, победа правого оппозиционера Кароля Навроцкого стала прежде всего поражением Туска, следствием отрицательного отношения избирателей к проводимой им политике. Поэтому и появились вопросы о будущем правящей коалиции. Тем более, что вице-министр сельского хозяйства Михал Коллдзейчак уже подал в отставку.

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В телеобращении по итогам выборов Туск призвал парламент в ближайшее время провести голосование о вотуме доверия его коалиционному правительству, и выразил надежду, что сможет сотрудничать с избранным президентом.

«Как премьер-министр я ни на минуту не прекращу свою работу и нашу общую борьбу за Польшу нашей мечты… Свободную, суверенную, безопасную и процветающую», — сказал Туск.

«Президентские выборы ничего здесь не изменили и ничего не изменят», — пообещал он.

Как отмечает AFP, правительство Туска имеет большинство в парламенте, однако в коалиции существуют внутренние разногласия, которые, по мнению экспертов, могут усугубиться в результате победы Навроцкого.

Лидер оппозиционной правоконсервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский предложил создать техническое правительство, которое будет действовать до следующих выборов в 2027 году.

Тем временем, в Варшаве все чаще говорят, что «Польше угрожает венгерский сценарий». Об этом, в частности, заявил директор Центра общественной политики варшавского университета Collegium Civitas Роберт Собех.

По его мнению, при президенте Кароле Навроцком Польша отдалится от Евросоюза, а национал-консервативная партия «Право и справедливость» может вернуться к власти в Сейме уже в 2027 году при поддержке ультраправой партии «Конфедерация», показавшей впечатляющие результаты на последних выборах – ее кандидат получил пятую часть голосов поляков.

Сам Навроцкий открыто обещал продолжить политику уходящего президента-консерватора Анджея Дуды, который блокировал законопроекты либерального правительства Дональда Туска.