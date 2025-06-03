Польша в ожидании «венгерского сценария»: упустив президентское кресло, зашаталось правительство Туска

Сергей Рыжов.  
03.06.2025 09:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 627
 
Выборы, Дзен, Политика, Польша


Польшу политически лихорадит после воскресных президентских выборов, которые проиграл мэр Варшавы Рафал Тшасковски, поддержанный правящей коалицией в Сейме и правительством Дональда Туска.

По оценкам наблюдателей, победа правого оппозиционера Кароля Навроцкого стала прежде всего поражением Туска, следствием отрицательного отношения избирателей к проводимой им политике. Поэтому и появились вопросы о будущем правящей коалиции. Тем более, что вице-министр сельского хозяйства Михал Коллдзейчак уже подал в отставку.

Польшу политически лихорадит после воскресных президентских выборов, которые проиграл мэр Варшавы Рафал Тшасковски, поддержанный...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В телеобращении по итогам выборов Туск призвал парламент в ближайшее время провести голосование о вотуме доверия его коалиционному правительству, и выразил надежду, что сможет сотрудничать с избранным президентом.

«Как премьер-министр я ни на минуту не прекращу свою работу и нашу общую борьбу за Польшу нашей мечты… Свободную, суверенную, безопасную и процветающую», — сказал Туск.

«Президентские выборы ничего здесь не изменили и ничего не изменят», — пообещал он.

Как отмечает AFP, правительство Туска имеет большинство в парламенте, однако в коалиции существуют внутренние разногласия, которые, по мнению экспертов, могут усугубиться в результате победы Навроцкого.

Лидер оппозиционной правоконсервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский предложил создать техническое правительство, которое будет действовать до следующих выборов в 2027 году.

Тем временем, в Варшаве все чаще говорят, что «Польше угрожает венгерский сценарий». Об этом, в частности, заявил  директор Центра общественной политики варшавского университета Collegium Civitas Роберт Собех.

По его мнению, при президенте Кароле Навроцком Польша отдалится от Евросоюза, а национал-консервативная партия «Право и справедливость» может вернуться к власти в Сейме уже в 2027 году при поддержке ультраправой партии «Конфедерация», показавшей впечатляющие результаты на последних выборах – ее кандидат получил пятую часть голосов поляков.

Сам Навроцкий открыто обещал продолжить политику уходящего президента-консерватора Анджея Дуды, который блокировал законопроекты либерального правительства Дональда Туска.

«Навроцкий поставит на ручной тормоз внутреннюю политику Польши и усложнит жизнь кабинету Туска», – прогнозирует политолог Барбара Бродзинска-Мировска.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить