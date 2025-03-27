Полмиллиона кадровых военных и миллионы резервистов. Польша на всех парах готовится к войне с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейская версия Politico пишет о том, как Польша готовится к войне с Россией.

«Польша почти два века была колонией Москвы и сохраняет глубоко укоренившуюся настороженность по отношению к этой стране. Полномасштабная атака России на Украину в 2022 году усилила эту тревогу. Варшава больше всех в НАТО тратит на оборону — 4,7% ВВП, имеет самую большую армию в ЕС и тратит миллиарды евро на реактивные самолеты, ракеты, танки, артиллерию и многое другое. Теперь прифронтовое государство готовит свое население к войне», – говорится в публикации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

В случае начала полномасштабного конфликта Польша не обладает такой стратегической глубиной, как некоторые другие европейские страны, сказал в интервью Politico начальник Генерального штаба польских вооруженных сил генерал Веслав Кукула.

«Мы соседствуем с Российской Федерацией и ее союзником Беларусью, поэтому у нас нет буфера между нами и ними, и у нас есть только ограниченное время для подготовки и реагирования», — добавил он.

Чтобы сдержать русских, Польша планирует более чем вдвое увеличить численность армии — до полумиллиона человек — и подготовить миллионы резервистов, заявил премьер Дональд Туск в парламенте ранее в марте.

«К концу года мы хотим иметь готовую модель, чтобы каждый взрослый мужчина в Польше был подготовлен к войне, и чтобы этот резерв был адекватен возможным угрозам», — сказал Туск в парламенте, добавив, что в армию могут записаться и женщины.

По словам Кукулы, военные все еще прорабатывают детали, и ожидается, что они предложат план к концу марта. Вскоре после этого начнется законодательная работа.

«Первая [цель программы обучения] — повысить доступность и качество резервистов… В настоящее время в армии много резервистов, но их средний возраст уже около 45 лет. Если конфликт и давление на Польшу сохранятся в течение длительного периода времени, хорошо подготовленные резервисты будут необходимы для того, чтобы они могли действовать вместе с профессиональными солдатами и силами территориальной обороны», — сказал Кукула.

По его словам, первоначальный план состоит в том, чтобы подготовить 100 000 человек к концу 2026 года.

«Вторая цель еще более важна — мы должны подготовить общество к войне, даже если не все пройдут военную подготовку», — сказал он.

Но время может оказаться не на стороне Польши, предупреждают некоторые высокопоставленные военные.