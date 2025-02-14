«Пока неизвестно» – шеф Пентагона о границах Украины 2022 года

Максим Столяров.  
14.02.2025 16:26
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


«Маловероятность» членства в НАТО, присутствия американских войск на Украине и возвращения границ 1991 года – это констатация фактов, отталкиваясь от которых всё остальное будет решаться на переговорах.

Об этом на брифинге в Варшаве заявил министр обороны США Пит Хегсет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Маловероятность» членства в НАТО, присутствия американских войск на Украине и возвращения границ 1991 года...

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Хегсету напомнили его слова о невозможности возвращения Киевом границ 2014 года и спросили, что он думает о рубежах до начала СВО в 2022 году.

«Я думаю, что всё возможно. Как министр обороны я отвечаю за то, что Америка представляет на этих переговорах. Моя задача – вносить реализм в разговор. Реальность такова, что возвращение к границам 2014 года в рамках мирного соглашения маловероятно, присутствие американских войск и членство Украины в НАТО в рамках мирного соглашения маловероятны. И я придерживаюсь комментариев, которые сделал в первый день на переговорах по Украине.

Но я бы никогда не стал ограничивать президента США в том, что он готов обсуждать с суверенными лидерами России и Украины. Я здесь не для того, чтобы ограничивать обсуждение, а для того, чтобы реалистично оценивать ожидания наших союзников по НАТО и стимулировать возможность переговоров. Так что пока неизвестно, как будут выглядеть границы», – ответил американский министр.

«Я думаю, это часть обсуждения, которая будет вестись между нашим президентом, Зеленским, Путиным и, вероятно, с участием европейских лидеров», – добавил Хегсет.

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