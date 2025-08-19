«Подсовывают всякую гниль». Кремль переходит к критике Трампа

Михаил Рябов.  
19.08.2025 15:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1721
 
Политика, Россия, США, Украина


Глава МИД России Сергей Лавров дал понять, что перспективы встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского пока что туманны.

«Любые контакты с участием первых лиц надо готовить предельно тщательно», – сказал Лавров.

Он намекнул, что Зеленский зря рассчитывает на встречу, чтобы превратить её в шоу.

«Все эти форматы включались не для того, чтобы наутро кто-то написал в газетах… пытаясь сорвать, снять «пропагандистскую пенку», а ради того, чтобы шаг за шагом, постепенно, начиная с экспертного уровня и далее проходя все необходимые ступени, готовить саммиты», – напомнил Лавров.

Политолог Максим Жаров считает, что министр озвучивает сигнал не столько в адрес Зеленского, сколько укоряет Трампа, выступающего организатором срочной встречи с Зеленским.

«Кремль начинает в открытую критиковать Трампа за выбранную им тактику «саммит ради саммита». Посмотрим, хватит ли у Кремля для этого аргументов. Но молча наблюдать за тем, как Трамп хайпится на столь серьезных вещах, имеющих прямое отношение к будущему России, Кремлю теперь ни в коем случае нельзя», – пишет эксперт.

Отставной дипломат Михаил Демурин уверен: Москве следует реагировать жестче.

«Россия находится так же далеко от решения задач, заявленных на рубеже 2021 – 2022 годов, как перед началом СВО. Помните, на каком-то этапе Кремль заявлял о готовности рассматривать даже некий «план урегулирования» от африканских стран? Ну не чушь ли?

Вот эта «готовность» – повторю, пусть только на словах, но мне думается, что не только на словах, – и побуждает противную сторону подсовывать нам всякую гниль типа идеи встречи президента России с западным выкормышем, русофобом, нацистом и преступником Зеленским – встречи, которую, если она не дай бог состоится, прославляя нацистскую политику, ещё и «саммитом» назовут. На мой взгляд, нужны, давно нужны, категорические нет», – призывает Демурин.

