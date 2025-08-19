«Подсовывают всякую гниль». Кремль переходит к критике Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Глава МИД России Сергей Лавров дал понять, что перспективы встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского пока что туманны.

«Любые контакты с участием первых лиц надо готовить предельно тщательно», – сказал Лавров.

Он намекнул, что Зеленский зря рассчитывает на встречу, чтобы превратить её в шоу.

«Все эти форматы включались не для того, чтобы наутро кто-то написал в газетах… пытаясь сорвать, снять «пропагандистскую пенку», а ради того, чтобы шаг за шагом, постепенно, начиная с экспертного уровня и далее проходя все необходимые ступени, готовить саммиты», – напомнил Лавров.

Политолог Максим Жаров считает, что министр озвучивает сигнал не столько в адрес Зеленского, сколько укоряет Трампа, выступающего организатором срочной встречи с Зеленским.

«Кремль начинает в открытую критиковать Трампа за выбранную им тактику «саммит ради саммита». Посмотрим, хватит ли у Кремля для этого аргументов. Но молча наблюдать за тем, как Трамп хайпится на столь серьезных вещах, имеющих прямое отношение к будущему России, Кремлю теперь ни в коем случае нельзя», – пишет эксперт.

Отставной дипломат Михаил Демурин уверен: Москве следует реагировать жестче.