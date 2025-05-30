Подождем смуты в России и отберем свое назад – боевик Билецкий

Анатолий Лапин.  
30.05.2025 12:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен


Украина должна использовать перемирие для того, чтобы усилиться, провести внутреннюю мобилизацию и, дождавшись удобного случая, атаковать Россию.

Об этом в эфире видеоблога «Отдушивдушу» заявил основатель запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов», а ныне командир 3-го штурмового корпуса ВСУ Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна использовать перемирие для того, чтобы усилиться, провести внутреннюю мобилизацию и, дождавшись удобного...

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«Если мы остановим противника, возможно, сможем решить один-два стратегических вопроса, тогда эта, условно говоря, передышка, она для нас будет абсолютно приемлема. Мы сможем тогда, не впадая в моральную эту яму, заняться внутренней мобилизацией, реорганизацией страны и так далее, создав значительно более эффективный инструмент.

Мы либо достигнем как минимум того, что Россия будет остерегаться на нас нападать, либо, точнее, когда, в подходящее время, оно всегда приходит в истории, в России однозначно будут периоды смуты и проблем, и, скорее всего, раньше, чем позже. Мы сможем отобрать назад свое. Мир ради мира разорвет страну изнутри, все», – заявил Билецкий.

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