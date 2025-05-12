Подчинить Белоруссию Западу, как Польшу и Украину – экс-глава Минобороны Литвы поставила «жизненно необходимую» задачу

Возможность победить в противостоянии ЕС с Белоруссией проходит через помощь Украине на поле боя.

Об этом на киевском форуме по безопасности заявила литовский депутат, экс-президент ПА НАТО, бывшая министр обороны Литвы Раса Юкнявичене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Белорусы чувствуют себя европейцами, а не русскими или белороссами, поскольку у них есть общее с нами европейское наследие. Они в прошлом были советизированы, как и часть моей страны, и как Восток Украины. Вы же видите разницу в настроениях на Востоке и Западе Украины? Одно поколение под большевиками – и это сделало всю разницу.

Если бы наша история в прошлом столетии повернулась немного иначе, наша судьба была бы очень похожа на ту, которая есть сегодня у Белоруссии. Поэтому, что мы можем, чтобы победить в войне? Прежде всего, помочь Украине на поле боя. Лукашенко и Путин сегодня – это как сиамские близнецы», – вещала Юкнявичене.