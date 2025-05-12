Подчинить Белоруссию Западу, как Польшу и Украину – экс-глава Минобороны Литвы поставила «жизненно необходимую» задачу

Вадим Москаленко.  
12.05.2025 16:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Возможность победить в противостоянии ЕС с Белоруссией проходит через помощь Украине на поле боя.

Об этом на киевском форуме по безопасности заявила литовский депутат, экс-президент ПА НАТО, бывшая министр обороны Литвы Раса Юкнявичене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Возможность победить в противостоянии ЕС с Белоруссией проходит через помощь Украине на поле боя....

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«Белорусы чувствуют себя европейцами, а не русскими или белороссами, поскольку у них есть общее с нами европейское наследие. Они в прошлом были советизированы, как и часть моей страны, и как Восток Украины. Вы же видите разницу в настроениях на Востоке и Западе Украины? Одно поколение под большевиками – и это сделало всю разницу.

Если бы наша история в прошлом столетии повернулась немного иначе, наша судьба была бы очень похожа на ту, которая есть сегодня у Белоруссии. Поэтому, что мы можем, чтобы победить в войне? Прежде всего, помочь Украине на поле боя. Лукашенко и Путин сегодня – это как сиамские близнецы», – вещала Юкнявичене.

«Что касается нашей стратегии и национального интереса, посмотрим на карту. В 30 км от нашей столицы Вильнюса мы видим совсем другое окружение, диктатуру. Для нас очевидно соответствовать нашим интересам, как это было в интересах Германии держать Польшу в НАТО и ЕС. Точно так же мы жизненно заинтересованы в этой стране, чтобы там была демократия», – добавила литовка.

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