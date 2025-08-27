Почему Россия не взяла бескровно весь Юго-Восток Украины в 2014 году

Россия могла в 2014 году бескровно взять практически всё Левобережье Украины, однако ряд факторов указывают на то, что ресурсов удержать новые территории могло не хватить.

Об этом на презентации книги «Холодный март 14-го» в Москве говорили её авторы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 2014 году в России не было продовольственной безопасности, мы не обеспечивали себя даже мясными продуктами. Не было собственной банковой системы, независимой от кредитных карт. Вспомните, как вводились карты «Мир», как сопротивлялись, сначала заставляли госслужащих. Представляете, что такое лишить страну банковских карт? Пенсионер не получит пенсию. Все банковские переводы рушатся. И много чего ещё не было. Если бы санкции, которые ввели в 2022 году, ввели в 2014… То есть всё просто. Можно было взять [Левобережье Украины]? Можно. Но тогда нужно военное положение, «всё для фронта, всё для Победы». [То есть можно было взять, нельзя было удержать] – да», – рассказал обозреватель Михаил Онуфриенко.

Его соавтор писатель Сергей Васильев указал на ещё один важный фактор.