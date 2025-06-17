По Днепропетровской области ВС РФ пойдут быстрее, чем по Донбассу

Для Украины не так важно, зашли ли уже российские войска в Днепропетровскую область или нет. Влияние имеет другой фактор.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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