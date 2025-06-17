По Днепропетровской области ВС РФ пойдут быстрее, чем по Донбассу

Анатолий Лапин.  
17.06.2025 14:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Днепропетровск, Россия, Украина


Для Украины не так важно, зашли ли уже российские войска в Днепропетровскую область или нет. Влияние имеет другой фактор.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Украины не так важно, зашли ли уже российские войска в Днепропетровскую область или...

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«Перешли или не перешли – неважно. Важно что? Например, если россияне начинают организовывать наступательные действия или наступление на Днепропетровскую область, а пока этого не видно, то какая разница, перешли или не перешли? Это символическое значение. Да, украинское коллективное бессознательное помешано на символизме. Я четко говорю, неважно, перешли они или не перешли.

Важно, будет ли организованное наступление в глубину Днепропетровской области. То, что у них в планах на осеннюю кампанию и зимнюю захват Запорожья, Запорожской области – это да. Нужно для этого зайти в Днепропетровскую – они зайдут. Не нужно – не зайдут. Днепропетровская область в отличие от Донецкой, имеет очень мало населенных пунктов, там невозможно будет организовать оборону по населённым пунктам. Если они начнут развивать, то пойдут гораздо быстрее», – заявил Арестович.

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