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Евросоюз подготовил очередной нож в спину якобы поддерживаемой им Украине. Как пишет британская Financial Times, в ближайшие недели Брюссель введёт повышенные пошлины на украинские экспортные товары, что явно не добавит глобальной конкурентоспособности и без того подкошенной войной украинской экономике.

Как сообщили изданию два европейских дипломата, речь идёт о завершении действия временных торговых преференций, предоставлявших Киеву беспрепятственный доступ на европейские рынки.

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В Брюсселе подтвердили, что не будут продлевать льготы, сославшись на необходимость пересмотра соглашения о свободной торговле с Украиной. Отмечается, что обсуждение этих мер происходило на фоне давления со стороны Франции и Польши, чьи фермеры наиболее активно протестуют против лишающего их прибыли украинского импорта.

«Решение о резком прекращении специальных торговых соглашений, которые позволяли большинству украинских товаров беспошлинно ввозиться в ЕС, было принято после того, как Польша возглавила усилия по защите фермеров блока», – пишет FT со ссылкой на дипломатов.

В мае 2022 года Европа отменила тарифы на ввоз некоторых украинских товаров. Тогда пошлинами перестали облагаться мясо птиц, пшеница и сахар, которые в дальнейшем попадали на рынки стран Азии и Африки. Правда, в апреле того же года еврокомиссар по сельскому хозяйству предупрелил Киев, что Евросоюз не станет продлевать касающиеся указанной отрасли экономики льготы.

Financial Times пишет, что «торговый безвиз» ЕС с Украиной завершится уже с 6 июня, когда тарифы на украинский экспорт вернутся на дольготный уровень.

ЕС планирует заменить «торговый безвиз» некими переходными мерами на время подготовки нового торгового соглашения.

Согласно проекту переходных мер, недавно разосланному Еврокомиссией странам-членам, квота на украинскую кукурузу снизится с 4,7 млн до 650 тыс. тонн в год, на мясо птицы — с 57,1 до 40 тыс. тонн, на сахар — с 109 тыс. до 40,7 тыс. тонн.

Однако,отмечается, что даже эти переходные меры «резко сократят беспошлинные квоты на сельскохозяйственную продукцию, что является спасательным кругом для украинских фермеров и бюджета».

«Это действительно плохой сигнал для Украины. Чтобы найти решение, потребуется как минимум до октября», – сказал изданию Бернд Ланге, председатель комитета по торговле Европарламента.

По оценкам Кабмина Украины, возвращение к довоенным условиям торговли сократит доходы страны примерно на 3,5 млрд евро в год.