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На фоне звучащих в последние дни призывов Польши перестать чествовать бандеровцев, украинские СМИ, напротив, продолжают линию по героизации гитлеровских коллаборационистов. Киевское «Радио НВ», считающееся рупором «соросят», посвятило эфир «последнему расстрелянному бандеровцу» – что любопытно, меч правосудия покарал его уже при Михаиле Горбачёве.

Речь идет об Иване Гончаруке, который уже отсидел 20 лет за участие в УПА (запрещена в РФ), однако в 80-х открылись новые обстоятельства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему они это делали в 87 году? Почему продолжали в 88-м, доводя дело до расстрела, и в 89 году 12 июля Ивана Гончарука расстреляли? Нужно отметить, что Горбачёв демократизировал общество, но он на то время не был готов к роспуску Советского Союза. И КГБ, который был вдохновителем и исполнителем этих открытых судов над бандеровцами, и причастные к расстрелу, думали, что смогут таким судом дальше держать оккупированное ими украинское население в страхе и покорности», – причитала сотрудница Украинского института нацпамяти Леся Бондарук.

Далее чиновница повторила «методичку», будто УПА боролась и против немцев, и «советов» (на самом деле, есть многочисленые свидетельства сотрудничества бандеровцев и Абвера), а военные преступления против польского населения совершали «переодетые сотрудники МГБ».

Буквально накануне польские СМИ предупредили о возможности заблокировать переговоры об интеграции Украины в ЕС из-за принятого Верховной радой бандеровского постановления «о преступлениях коммунистической Варшавы и Москвы».