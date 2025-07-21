В Польше угрожают заблокировать переговоры Украины и ЕС из-за бандеровского закона

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Польша может заблокировать переговоры об интеграции Украины в Евросоюз из-за принятого накануне Верховной радой постановления, которое объявляет преступлением коммунистической Варшавы и Москвы переселение украинцев из восточных регионов Польши в СССР после окончания Второй Мировой войны и установления новых границ.

Об этом пишет польский портал Forsal, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В соответствии с новым законом потомки перемещенных лиц теперь могут требовать возмещения имущества или компенсации. Хотя в законе прямо не указывается адресат претензий, из контекста может быть видно, что дело направлено на… Польшу. Это начало исторического реванша?», – отмечается в публикации.

Автор трактует украинское постановление как антипольский демарш Киева.

«Решение Верховной рады можно расценивать как прямой ответ на действия Польши. Сейм объявил 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА и прославление таких персонажей, как Роман Шухевич или Степан Бандера, что вызывает в Польше сильные эмоции… Закон был принят сразу после очередной напряженности в отношениях с Варшавой и приходится на годовщину операции «Висла». Хотя формально он не указывает Польшу как плательщика компенсации, трудно интерпретировать это иначе, чем как попытку давления».

Издание предостерегает, что Польша может заблокировать вступление Украины в ЕС.