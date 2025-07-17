Украина признала «преступлением» борьбу с УПА в Польше

Верховная рада признала «преступлением коммунистического режима» массовое выселение этнических украинцев с территории социалистической Польши (в рамках борьбы с запрещенной в РФ УПА) после Второй Мировой войны, когда в соответствии с новыми границами аналогично польское население переселялось с Западной Украины.

Депутат-бандеровка из Львова София Федына дала понять, что постановление было готово давно, однако его принятие задерживалось, чтобы не вызвать раздражение в Варшаве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему-то мы постоянно на кого-то обращали внимание, почему мы не можем этот законопроект поставить в повестку дня. Не так посмотрят, не так среагируют», – сказала она.

«Речь идет о более 750 тысячах украинцев, которые с 44-го по 51-й год потеряли свой родной дом только потому, что они были украинцами по их происхождению. Им давали 2 часа собрать свое имущество и навеки оставить родной дом без права возврата. Если они хотели вернуться и смело говорить о преступлении депортации, которое совершил коммунистический режим тогдашней Польши и коммунистический режим УССР, их расстреливали, жгли села, а еще больше, в худших нацистских традициях бросали в концлагерь», – вещала Федына.

Польский портал «Кресы» напоминает подоплеку переселения украинцев из Польши.

«Депортация украинцев с восточных земель была направлена на борьбу с бандеровскими партизанами. Украинская повстанческая армия действовала вооруженно на территории Польши до начала 50-х годов. И ее активность уменьшилась только после проведения акции «Висла», которая разогнала большинство структур. Вооруженные силы УПА сократились с 2402 человек до 563. Последние одиночные партизаны прятались в Бещадах даже до 1951 г», – напоминают в публикации.