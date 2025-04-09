«Плати или умри»: поствоенная Украина будет шантажировать ЕС

Вадим Москаленко.  
09.04.2025 10:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Украина


После войны Украине придётся как-то решать проблему огромной массы людей, прошедших войну.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста, признанного в РФ иноагентом, заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После войны Украине придётся как-то решать проблему огромной массы людей, прошедших войну. Об этом в...

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«Самое главное после войны – кто будет платить миллионной армии? Миллионной армии в течение года обязаны платить, её демобилизовать ни в коем случае, обязаны платить. Европейская комиссия? За этот год должна провестись демобилизация тех, кто добровольно хочет уйти. Это процентов 30. И где-то 60-70 процентов останется. И давай посмотрим, что дальше будет», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что Украине придётся создавать ЧВК, чтобы избавляться от самых воинственно настроенных.

«Те, кто останется на кадровую службу, они будут дальше служить. И те, кто хочет, у кого адреналин зашкаливает. А для этого необходимо уже сейчас принимать законы про создание частных военной компаний. И после этого их пропускать через ЧВК и направлять, выполнять, зарабатывать доллар, зарабатывать валюту для государства», – добавил военный эксперт.

Однако ведущий возразил.

«Вы понимаете, что вы опять транслируете в эфир, что украинцам все должны. С каких делов они должны чего-то оплачивать?» – спросил Шелест.

Стариков уверен, что Украина начнёт шантажировать страны ЕС потоком беженцев-ветеранов с ПТРС и ростом этнической преступности.

«Это для армии, что произойдет, и чтобы не хлынуло туда у тех, кто хочет. Частные военные компании, я мягко их называю, кто понял, тот понял, о чем я говорю, тот получит эти частные, это получит этих людей, обученных выполнять специальные задания на своей территории. Или платите, или решайте вопрос уже на своей территории.

А еще раз повторяю, организованные преступные группы с большим удовольствием примут на работу таких профессионалов», – подытожил Стариков.

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