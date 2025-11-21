План мира от США – это надпись на нашей надгробной плите, – укро-эксперт
План из 28 пунктов по Украине, подготовленный спецпредставителем президента США и уже отвергнутый бандеровцами, – развенчание иллюзий о том, что Запад будет до конца поддерживать Киев.
Об этом в своем видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Все последующие события, которые будут, и все, что произойдет потом через три месяца, через полгода – это является эпитафией на теле второй республики, загибающейся в этом огне войны. И эпитафией человеческой глупости, которой пропитана вся политика второй украинской республики. Она нас привела на этот алтарь, на котором сегодня распяли Украину.
Мы сейчас должны сделать правильные выводы для того, чтобы в последующие годы с нами не повторились еще более худшие сценарии…
Для многих это будет уничтожением всех представлений о том, что Запад нам поможет, что Запад будет держать до последнего нашу позицию», – заявил Романенко.
