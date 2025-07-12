«Пишите в спортлото» – во Львове ответственность за Волынскую резню свалили на Третий рейх

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В массовой казни поляков в 1943 г., более известной как «Волынская резня», виноваты не бандеровские палачи, а их покровители гитлеровцы.

Об этом на канале NTA заявил известный львовский нацист, бывший депутат Верховной рады и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С позиции международного права, ответственность за что угодно, что происходило летом 1943 года на территории нынешних Ровенской и Волынской областей Украины, несло то государство, которое проводило там оккупационную политику. А это был великонемецкий рейх, как он себя тогда называл, großdeutsches reich. Соответственно, все события там, поддержание правопорядка, защита местного населения – всё это было ответственностью немецкой военной и гражданской администрации. Соответственно, любые упрёки к негосударственным украинским структурам, которые якобы там за что-то отвечали – это просто словесная эквилибристика», – вещал Михальчишин.

При этом он призвал отказаться от терминов как «Волынская трагедия» и проч., поскольку это была «польско-украинская война».