Писатель-русофоб: «Нас шантажируют, уничижительно отодвинув от стола переговоров»

Вадим Москаленко.  
27.02.2025 09:26
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Новая администрация США резко забыла все прошлые «заслуги» Украины, и решила её просто пограбить.

Об этом в интервью беглому иноагенту, а ныне украинскому телеведущему Евгению Киселеву рассказал помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Американский офис простых решений решил, что в Америке хватит выступать мировым полицейским. Поэтому, чувак, ты нам должен, быстро прислал сюда деньги. Быстро прислал сюда деньги.

Соглашение по ископаемым, которое предлагается, вторая редакция хуже, чем первая уже. А третья, я опасаюсь, может быть еще хуже. Потому что искусство вести переговоры и заключать контракты – это сложное искусство. Сейчас мы – это объект шантажа, рэкета. Назовите это как угодно», – сказал Валетов.

Он пожаловался, что Украина вполне справляется со своей задачей по истощению России, но ей всё равно не позволяют поучаствовать в переговорах.

«И мне невероятно жаль, что нас так уничижительно отодвинули от стола переговоров. Типа мы сейчас тут всё за вас порешаем, пацаны, а вы типа не справились и делать вам нечего. Так мы справились. Три года одна из самых больших армий мира обламывала о нас зубы. О нас можно говорить все, что угодно, но назвать нас неспособными, наверное, сложно. Большое спасибо за помощь, мы очень благодарны. Но всегда вспоминаю фразу: «Наши американские друзья предлагают нам оружие, деньги и советы. Так вот, оружие и деньги мы берем», – подытожил писатель.

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