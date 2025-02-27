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Новая администрация США резко забыла все прошлые «заслуги» Украины, и решила её просто пограбить.

Об этом в интервью беглому иноагенту, а ныне украинскому телеведущему Евгению Киселеву рассказал помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американский офис простых решений решил, что в Америке хватит выступать мировым полицейским. Поэтому, чувак, ты нам должен, быстро прислал сюда деньги. Быстро прислал сюда деньги. Соглашение по ископаемым, которое предлагается, вторая редакция хуже, чем первая уже. А третья, я опасаюсь, может быть еще хуже. Потому что искусство вести переговоры и заключать контракты – это сложное искусство. Сейчас мы – это объект шантажа, рэкета. Назовите это как угодно», – сказал Валетов.

Он пожаловался, что Украина вполне справляется со своей задачей по истощению России, но ей всё равно не позволяют поучаствовать в переговорах.