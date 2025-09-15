Петушок Макрона: Надо помогать Украине продолжать бить по российским НПЗ

Анатолий Лапин.  
15.09.2025 09:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 577
 
ВСУ-убийцы, Дзен, НАТО, Россия, Русофобия, Сюжет дня, Украина, Франция, Энергетика


Украине нужно давать дальнобойное оружие, чтобы она била по российским нефеперерабатывающим заводам. Также западным странам нужно блокировать российские порты, чтобы танкеры не могли доставлять нефть и газ.

Об этом в рамках форума YES заявил глава президентской фракции «Возрождение», бывший премьер-министр Франции, открытый гей Габрриэль Атталь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Надо более эффективно работать против теневого флота, судов, запрет на порты вводить и тому подобное.

Надо также думать о том, как больше помогать в конце концов украинцам, чтобы они могли лучше уничтожать нефтеперерабатывающие российские заводики.

Этим летом мы это видели, и 17 процентов этим летом, почти 20 фактически, было нефтепереработки российской выбито вследствие этих ударов, то еще раз надо бить туда, где больше всего болит. Соответственно, есть потребность и в ракетах дальнего радиуса, и разведывательных данных, и дронах. Вот так и вещи надо делать», – заявил Атталь.

