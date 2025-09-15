Петушок Макрона: Надо помогать Украине продолжать бить по российским НПЗ
Украине нужно давать дальнобойное оружие, чтобы она била по российским нефеперерабатывающим заводам. Также западным странам нужно блокировать российские порты, чтобы танкеры не могли доставлять нефть и газ.
Об этом в рамках форума YES заявил глава президентской фракции «Возрождение», бывший премьер-министр Франции, открытый гей Габрриэль Атталь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Надо более эффективно работать против теневого флота, судов, запрет на порты вводить и тому подобное.
Надо также думать о том, как больше помогать в конце концов украинцам, чтобы они могли лучше уничтожать нефтеперерабатывающие российские заводики.
Этим летом мы это видели, и 17 процентов этим летом, почти 20 фактически, было нефтепереработки российской выбито вследствие этих ударов, то еще раз надо бить туда, где больше всего болит. Соответственно, есть потребность и в ракетах дальнего радиуса, и разведывательных данных, и дронах. Вот так и вещи надо делать», – заявил Атталь.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: