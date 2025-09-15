Петушок Макрона: Надо помогать Украине продолжать бить по российским НПЗ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине нужно давать дальнобойное оружие, чтобы она била по российским нефеперерабатывающим заводам. Также западным странам нужно блокировать российские порты, чтобы танкеры не могли доставлять нефть и газ.

Об этом в рамках форума YES заявил глава президентской фракции «Возрождение», бывший премьер-министр Франции, открытый гей Габрриэль Атталь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

