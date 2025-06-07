«Первый звоночек» истощения ВСУ прозвенел

Елена Острякова.  
07.06.2025 14:44
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия смогла интенсифицировать свое наступление не Украине, поскольку у ВСУ начались серьезные проблемы с личным составом.

Об этом либеральный военный эксперт Валерий Ширяев заявил в интервью своему сыну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия смогла интенсифицировать свое наступление не Украине, поскольку у ВСУ начались серьезные проблемы...

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«Российская армия резервы-то не увеличила. Это ровно та же цифра, как и в прошлом году. Может быть, чуть больше, но не настолько больше, чтобы ожидать резкого усиления армии и увеличения резервов. А откуда тогда новая ситуация на фронте? Единственное предположение – украинская армия «похудела». У нее стало меньше способностей к сопротивлению», – сказал Ширяев.

Он предполагает, что сыграло свою роль и успешное уничтожение российской армией украинской военной логистики, что привело к общему истощению мобилизационных возможностей и военного потенциала украинского государства.

Ширяев считает, что правильность этой версии можно будет проверить только через два месяца, но «первый звоночек прозвенел».

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