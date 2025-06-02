Перл-Харбор закончился Хиросимой: чем опасно для Украины переписывание правил ведения войны

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Принадлежащая миллиардеру и основателю цифрового гиганта «Амазон» Джеффу Безосу газета The Washington Post оценивает вчерашнюю массированную украинскую атаку на базы российской стратегической авиации следующим образом: «Украина только что переписала правила ведения войны».

По мнению обозревателя издания Макса Бута «Атака беспилотников повредила флот бомбардировщиков России и выявила уязвимость авиабаз по всему миру».

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Американский автор проводит неоригинальное, в силу его очевидности, историческое сравнение украинской «Паутины» с ПерлХарбором:

«Утром в воскресенье, 7 декабря 1941 года, Императорский флот Японии переписал правила ведения войны. Почти никто не мог представить, что японцы смогут пересечь весь океан, чтобы атаковать «неприступную крепость», как американские стратеги называли Гавайи. Но именно это они и сделали. Японские самолеты сумели уничтожить или повредить 328 американских самолетов и 19 кораблей ВМС США, в том числе 8 линкоров. Атака на Перл-Харбор ознаменовала возвышение авианосцев как доминирующей силы в морской войне», – напоминает Бут уроки истории.

По его словам, вчерашней атакой Украина вновь переписала правила ведения войны:

«Российское высшее командование, должно быть, было так же потрясено, как американцы в 1941 году, когда украинцы совершили внезапное нападение на пять российских авиабаз, расположенных вдали от фронта — две из них за тысячи километров на Дальнем Севере и в Сибири. Украинская спецслужба сумела проникнуть глубоко вглубь России. Операция «Паутина» уничтожила или вывела из строя треть бомбардировщиков, которые Россия использовала для запуска крылатых ракет дальнего действия по Украине».

Впрочем, сам американский автор поспешил заявить, что аналогия с Перл-Харбором хромает: мол, японская атака ознаменовало начало новой войны, а атака на аэродромы в России – лишь частный случай войны уже идущей.

Тем не менее, пишет журналист «оба нападения могут символизировать конец эпохи прежнего военного доминирования: линкоры тогда, пилотируемые самолёты — сейчас. При этом украинцы продемонстрировали уязвимость, которая должна лишить сна всех генералов мира».

Впрочем, у аналогии с Перл-Харбором есть и другая, менее приятная для получившей свои «15 минут» мировой военной славы Украины, сторона. О ней пишет признанная в РФ иноагентом российская публицистка и блогер Юлия Латынина:

«Мне кажется, сравнение атаки украинских дронов – которая полностью меняет правила игры, является крупнейшим тактическим успехом, – но не меняет в войне на истощение примерно ничего – с Перл Харбором вполне обосновано. Во всех книгах по военной истории Перл Харбор описывается как хрестоматийный пример блестящей и неожиданной тактической победы, которая поменяла правила игры (вся суть Перл Харбора была в том, что Ямамото создал всю авианосную доктрину и применил авианосцы так, как никто не думал – и после него только так и строились морские сражения Второй мировой). Но одновременно Перл Харбор – вверг Японию в войну, которую она не могла выиграть. Это была полностью инновационная военная тактика, крупнейший неожиданный тактический успех, – но стратегические последствия были совсем не те, на которые рассчитывал Ямамото, и в войне на истощение не поменяли приблизительно ничего», – пишет Латынина.

Латынина также напоминает, что успех Перл-Харбора закончился для Японии Хиросимой. По ее мнению, стратегическим последствием этого, крайне унизительного для России эпизода, станет то, что. Путин, как и Рузвельт в 1940-м, поставит своей стратегической целью сделать так, чтобы будущая Украина не представляла собой подобной опасности для России.

Второе важное, по мнению Латыниной, последствие украинской атаки состоит в том, что «у Трампа теперь – если он хочет – есть полный предлог изъять себя из этого уравнения: ну, мол, ребята, если вы накануне переговоров проворачиваете такие удачные операции, то вы и без меня справитесь, бай-бай».

Латынина советует сторонникам Украины не переоценивать случившееся: