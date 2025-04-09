«Пересидим ультиматумы Трампа. Военную машину уже не остановить» – нацист Шкиль

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И Европа, и США в ближайшее время будут только наращивать свои военные производства.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-лидер запрещенной группировки УНА-УНСО Андрей Шкиль, который сейчас живет во Франции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если завтра, условно, будет достигнуто, что маловероятно, мирное соглашение – временное, не временное, между Москвой и Киевом, это не остановит европейскую машину по производству оружия, оружейной машины. Не остановит, потому что настолько долго она простаивала, что сейчас ей нужно только работать для того, чтобы наполнить склады, наполнить военные соединения, расширить их, увеличить, мультиплицировать всё, что только можно», – сказал Шкиль.

По его словам, такие же процессы будут и в США.