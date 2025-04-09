«Пересидим ультиматумы Трампа. Военную машину уже не остановить» – нацист Шкиль

Вадим Москаленко.  
09.04.2025 09:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, США, Украина


И Европа, и США в ближайшее время будут только наращивать свои военные производства.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-лидер запрещенной группировки УНА-УНСО Андрей Шкиль, который сейчас живет во Франции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

И Европа, и США в ближайшее время будут только наращивать свои военные производства. Об...

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«Даже если завтра, условно, будет достигнуто, что маловероятно, мирное соглашение – временное, не временное, между Москвой и Киевом, это не остановит европейскую машину по производству оружия, оружейной машины.

Не остановит, потому что настолько долго она простаивала, что сейчас ей нужно только работать для того, чтобы наполнить склады, наполнить военные соединения, расширить их, увеличить, мультиплицировать всё, что только можно», – сказал Шкиль.

По его словам, такие же процессы будут и в США.

«Потому что там китайская угроза. Поэтому пока что Украина является в достаточно комфортной, с точки зрения ультиматумов, позиции. Потому что есть через кого пережить эти ультиматумы, есть такой мягкий буфер, который остановит все давления США», – уверяет нацист.

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