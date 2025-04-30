Переговорные позиции России опираются на Устав ООН – новые территории обсуждению не подлежат – Небензя
Россия не будет обсуждать своё право на новые территории, поскольку оно основано на Уставе ООН и праве местных народов на самоопределение.
Об этом на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Несмотря ни на что, российско-американский диалог продолжается, предстоит обсуждение многих нюансов будущих контуров мирного плана. Мы с самого начала конфликта заявляли о том, что предпочитаем дипломатические методы достижения цели нашей специальной военной операции.
Поэтому Россия сегодня настроена на устойчивое и долгосрочное решение, которое устранило бы первопричины конфликта и не дало бы ему возобновиться», – сказал Небензя.
Дипломат напомнил, что Россия уже дважды делала шаг навстречу, объявляя апрельское и майское перемирия.
«Рассчитываем на то, что украинская сторона последует нашему примеру. Подобный шаг мог бы стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий, к которым мы готовы, несмотря на имеющуюся проблему с легитимностью главы киевского режима.
Господин председатель, принципиальные подходы нашей страны к урегулированию украинского кризиса были озвучены президентом России в июне прошлого года. Напомню, речь идет о соблюдении Украиной прав русскоязычного населения, о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе страны, ее демилитаризации и денацификации, признании статуса Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в соответствии с волей жителей в качестве субъектов Российской Федерации.
Данная позиция прочно опирается на положение устава ООН и пересмотру не подлежит. Важно, чтобы это учитывали те, кто действительно хочет помочь найти долгосрочное решение этому спровоцированному Западом кризису. Мы ожидаем от них не пустых деклараций и призывов к перемирию, а чётких и конкретных сигналов в сторону мирного урегулирования. Это, в первую очередь, касается прекращения поставок вооружения на Украину и готовности убедить Зеленского в неотложной необходимости вступить в конструктивный диалог», – резюмировал он.
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