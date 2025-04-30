Переговорные позиции России опираются на Устав ООН – новые территории обсуждению не подлежат – Небензя

Константин Серпилин.  
30.04.2025 23:57
  (Мск) , Нью-Йорк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Новороссия, Общество, ООН, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия не будет обсуждать своё право на новые территории, поскольку оно основано на Уставе ООН и праве местных народов на самоопределение.

Об этом на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не будет обсуждать своё право на новые территории, поскольку оно основано на Уставе...

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«Несмотря ни на что, российско-американский диалог продолжается, предстоит обсуждение многих нюансов будущих контуров мирного плана. Мы с самого начала конфликта заявляли о том, что предпочитаем дипломатические методы достижения цели нашей специальной военной операции.

Поэтому Россия сегодня настроена на устойчивое и долгосрочное решение, которое устранило бы первопричины конфликта и не дало бы ему возобновиться», – сказал Небензя.

Дипломат напомнил, что Россия уже дважды делала шаг навстречу, объявляя апрельское и майское перемирия.

«Рассчитываем на то, что украинская сторона последует нашему примеру. Подобный шаг мог бы стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий, к которым мы готовы, несмотря на имеющуюся проблему с легитимностью главы киевского режима.

Господин председатель, принципиальные подходы нашей страны к урегулированию украинского кризиса были озвучены президентом России в июне прошлого года. Напомню, речь идет о соблюдении Украиной прав русскоязычного населения, о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе страны, ее демилитаризации и денацификации, признании статуса Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в соответствии с волей жителей в качестве субъектов Российской Федерации.

Данная позиция прочно опирается на положение устава ООН и пересмотру не подлежит. Важно, чтобы это учитывали те, кто действительно хочет помочь найти долгосрочное решение этому спровоцированному Западом кризису. Мы ожидаем от них не пустых деклараций и призывов к перемирию, а чётких и конкретных сигналов в сторону мирного урегулирования. Это, в первую очередь, касается прекращения поставок вооружения на Украину и готовности убедить Зеленского в неотложной необходимости вступить в конструктивный диалог», – резюмировал он.

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