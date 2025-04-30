Переговорные позиции России опираются на Устав ООН – новые территории обсуждению не подлежат – Небензя

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Россия не будет обсуждать своё право на новые территории, поскольку оно основано на Уставе ООН и праве местных народов на самоопределение.

Об этом на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря ни на что, российско-американский диалог продолжается, предстоит обсуждение многих нюансов будущих контуров мирного плана. Мы с самого начала конфликта заявляли о том, что предпочитаем дипломатические методы достижения цели нашей специальной военной операции. Поэтому Россия сегодня настроена на устойчивое и долгосрочное решение, которое устранило бы первопричины конфликта и не дало бы ему возобновиться», – сказал Небензя.

Дипломат напомнил, что Россия уже дважды делала шаг навстречу, объявляя апрельское и майское перемирия.