Перед переговорами в Турции украинские дроны атаковали Крым и Севастополь

Катя Добрина.  
16.05.2025 09:34
  (Мск) , Симферополь
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Украина


В Крыму затруднено движение по автодороге Симферополь-Алушта от села Лозовое до Ангарского перевала.

Причина – пожар на территории военной части 126-й бригады береговой обороны в селе Перевальное, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму затруднено движение по автодороге Симферополь-Алушта от села Лозовое до Ангарского перевала. Причина...

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Предварительно около 5 утра территорию части атаковали БПЛА. Осколки одного из них упали в здание, где произошел пожар. О детонации боеприпасов сообщений нет.

Движение автомобилей в районе Перевального было перекрыто. Минтранс Крыма предупредил об объезде по «Тавриде» через Севастополь для движущегося в Алушту автотранспорта. Однако через четверть часа движение открыли в реверсивном режиме.

Также ночью работала ПВО на Южном берегу Крыма. Местные жители насчитали не менее пяти взрывов с яркими вспышками в небе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над морем на большом отдалении от берега ПВО уничтожила 6 БПЛА. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

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