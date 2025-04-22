Пасхальное перемирие продемонстрировало субъектность России – эксперт

Объявленное Россией 30-часовое «пасхальное перемирие», которое она сделала в одностороннем порядке, стало неожиданным для других участников переговоров и поставило их перед фактом субъектности России.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.