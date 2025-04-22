Пасхальное перемирие продемонстрировало субъектность России – эксперт

Анатолий Лапин.  
22.04.2025 09:30
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Объявленное Россией 30-часовое «пасхальное перемирие», которое она сделала в одностороннем порядке, стало неожиданным для других участников переговоров и поставило их перед фактом субъектности России.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Объявленное Россией 30-часовое «пасхальное перемирие», которое она сделала в одностороннем порядке, стало неожиданным для...

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«Какой мы видели рисунок? Россия объявляет о перемирии сама, не договариваясь с другими участниками, просто ставит под факт. В строгом смысле ни с Трампом не договаривалас публично, мы не знаем, какие там лично-непубличные заговоры масонских дворов и прочих визитов в еврейские синагоги, мы не знаем какие там были договоренности за закрытой дверью. Публично было явлено, что Россия объявила это в одностороннем порядке, не проведя вообще никаких консультаций, просто поставив оппонентов перед фактами.

И оппоненты были вынуждены влезть в эти факты, вот это важный момент. То, что от пасхального перемирия отказаться Зеленский не смог, хотя в предыдущие годы не раз отказывался. Был кейс рождественского перемирия 23-го года, когда спокойно отказались, ничего никто не заметил, но вот сегодня отказаться не получилось.

В ответ была попытка перехватить повестку. Украинское руководство выступило с попыткой пропихнуть вот эту риадскую свою вот эту идею, ультиматум Уиткоффа, Ермака под видом продолжения пасхального перемирия. Москва это полностью проигнорировала. Очень важный момент. Вообще в принципе это предложение не было встречено, никакой публичной реакции… Почему это важно? Потому что Москва продемонстрировала свое желание вести субъектную игру, не особо сочетая ее с желаниями, запросами, хотелками противоборствующей стороны. И продемонстрировала свое полное безразличие к любым попыткам вести переговорный процесс в неудобном для нее формате», – заявил Щелин.

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