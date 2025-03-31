Отжимали даже подушки: как украинские оккупанты мародерили Курщину
Украинские военнослужащие грабили дома местных жителей во время оккупации приграничной части Курской области.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказали жители села Николаево-Дарьино, освобожденного ВС РФ.
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«На нашей улице в двух домах поселились украинцы — сказали, что якобы врачи. Один дом был пустой, из другого эти врачи хозяйку выставили. Сказали ей: «Нам ваша хата нужна, мы ее занимаем». Пришлось женщине у соседей устроиться», – вспоминает местная жительница Ольга Скворцова.
В свою очередь Анна Затолокина рассказала, что оккупанты заняли соседний дом, который потом разграбили.
«Потом смотрим через щели забора: они к дому подогнали трактор с тележкой. И она вся была забита чьими-то вещами! Там и стиралка, и бойлер, и морозилка, и микроволновки, и чайники, и даже подушки», – сказала Затолокина.
По ее словам, после часть вещей в гражданскую машину перегрузили и увезли.
«Вечером приехала военная техника, эту тележку на прицеп взяли и потащили. Осталось только зеркало у дома, может, не влезло. И велосипед — старый-старый», – добавила Анна.
Ее дочь Юля говорит, что велосипед – это еще ерунда.
«Они сельхозтехнику массово угоняли в Украину. Прямо мимо нашего дома, по асфальту. Мы своими глазами видели, как они вывозили КамАЗы, тракторы, комбайны, мотоблоки, обычные машины…», – сказала девушка.
По словам женщин, у соседей оккупанты «забрали «Оку» и уазик, у дяди Миши — старую «Шевроле».
У семьи Затолокиных тоже отжали автомобиль – ВАЗ-2112, «расплатившись» продуктами из разграбленного магазина, что люди поняли по сохранившимся ценникам.
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