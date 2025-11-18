«Отступаем до Днепра, чтобы выйти на Кубань?» – украинцы в ужасе от положения дел на фронте

Игорь Шкапа.  
18.11.2025 15:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 976
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украина допустила стратегическую ошибку, когда начала создавать новые бригады, а не усиливать уже имеющиеся.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «УТ-2» заявил украинский военный аналитик и глава оказывающего поддержку ВСУ фонда Тарас Чмут.

Он объясняет, что у старых бригад есть ядро, и «всё как-то работает».

«Когда появляются новые бригады – стыки, провалы, хаос. И посыпалось. Я не встречал ни одного полковника или генерала,  который сказал бы, что это очень правильное решение, мы молодцы, так мы двигаемся к победе. Мы совершили стратегическую ошибку. Мне жаль, что государству трудно признавать свои ошибки», – сказал Чмут.

Он говорит, что по этому поводу задавал вопросы высшему политическому руководству, но в ответ услышал, мол, есть военные, им виднее.

«Может, это такой план – затянуть всех до Днепра, а затем перейти в наступление и выйти на Кубани…  Очень все плохо», – горько иронизирует Чмут.

