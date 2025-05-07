«Отсталая Украина берёт количеством» – эксперт о паритете в БПЛА

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на все проблемы в экономике, Украина смогла наладить массовое производство дальнобойных дронов, хоть они и не очень высокого качества.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил гендиректор ООО «Авиановации» Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Есть ли паритет по беспилотникам между Украиной и Россией? А если нет, то какое соотношение. Такого количества беспилотников почему-то не летит на Украину. Да, мы сейчас наносим комбинированные удары и ракетами, и беспилотниками. Там много чего летит. Но это вот если удар по плану, что называется. А у них как-то нон-стопом они летят на нас» – спросил ведущий.

«Нет, это неправильно, потому что нон-стопом как раз летят от нас. И летят от нас уже очень давно. Паритет – смотря в какой области считать. Если по FPV, то здесь точных цифр нет, но считается, что сейчас у противника есть некоторый перевес по беспилотникам. Если мы говорим по тяжелым БПЛА, дальним, которые бьют по городам, то здесь однозначный и качественный, и количественный перевес на стороне России», – сказал Товкач.

Однако он подчеркнул, что и Украина быстро развивается, недооценивать её нельзя.