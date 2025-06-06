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Европейская версия Politico, со ссылкой на украинскую военную разведку пугает своего читателя «рассекреченными масштабными планами Москвы» по захвату всей левобережной Украины. Материал под громким названием «Украина раскрывает масштабную военную стратегию России» вышел следом за вояжем высокопоставленных официалов Банковой во главе с Андреем Ермаком в Вашингтон.

«Делегация высокопоставленных украинских чиновников в Вашингтоне на этой неделе сделала резкое заявление об амбициях Кремля: пока президент Трамп пытается склонить Москву к мирным переговорам, у России есть масштабные планы по дальнейшей оккупации территорий, которые могут отрезать Украину от Черного моря. Украинская военная разведка поделились с журналистами планами Москвы расширить свое присутствие на востоке Украины. Это включает захват всей Донецкой и Луганской областей осенью, а также создание буферной зоны вдоль северной границы с Россией к концу года», – говорится в публикации.

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Планы Москвы на следующий год, если верить украинской разведке, еще более амбициозны: Путин «стремится оккупировать всю Украину к востоку от реки Днепр, которая делит страну пополам».

По словам военного советника Зеленского Павла Палицы, Россия также надеется захватить южные украинские регионы — Одессу и Николаев, — что отрежет Украину от Черного моря — жизненно важного канала экспорта украинского зерна.

«К сожалению, они не говорят о мире. Они готовятся к войне», — пугал американцев Палица на устроенном украинцами брифинге для двухпартийной группы сенаторов.

«Неясно, сможет ли Россия достичь этих целей. Москва медленно продвигается на поле боя, но испытывает трудности в достижении крупных территориальных приобретений, которые наблюдались в начале войны», – резюмирует эти инсайды Politico.

Тем временем, западные военные аналитики, хотя и далеки от перечисленных выше украинских страхов, все же прогнозируют, что Россия увеличит темпы своих операций в летнем наступлении, чтобы усилить давление на Украину, но отмечают, что Москве может быть сложно поддерживать нынешние темпы до 2026 года.

Общий вывод западного аналитического сектора состоит в том, что пока ВС РФ имеют относительное преимущество на поле боя, Россия не демонстрирует намерений завершать войну.

«Западные чиновники неоднократно заявляли, что не увидели в своих разведданных никаких признаков того, что Путин отступил от своих двух главных целей в этом конфликте: навсегда привязать Украину к России и заключить грандиозную сделку с Западом, которая пересмотрит архитектуру безопасности в Европе после окончания Холодной войны. Именно это имеют в виду российские официальные лица, когда говорят о решении «коренных причин» конфликта», – пишет Politico.

К этому следует добавить внезапное прозрение ряда американских аналитиков относительно московского видения конфликта: