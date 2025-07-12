«Открытые раны, язвы: это какой-то табор» – инструктор ВСУ о полевой кухне в учебках

Вадим Москаленко.  
12.07.2025 17:59
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украинскому военному руководству наплевать, в каких условиях питаются – и бусифицированные в ВСУ украинцы, и обучающий их персонал.

Об этом на канале «Alpha media» заявил инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинскому военному руководству наплевать, в каких условиях питаются – и бусифицированные в ВСУ украинцы,...

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«Сколько денег выделяется на всё это – почему на полигонах кухни, в которых есть невозможно? Люди, которые нам подают  эту еду – они же все больные! У некоторых ноги в язвах, открытые раны. Дизентерия там какая-то. Эти перчатки надевают когда получится. ТВНы для сохранности еды – они 60-х годов, с них есть противно! Котлы, в которых варят. Это всё на улице, как цыганский табор.

Чтобы вы понимали, этот человек [на фото] раздаёт еду. [Это просто ах..еть!] – да. Я не просто этого человека, но его сначала надо вылечить. Я, допустим, немного брезгую, например. А с таких ТВНов [на фото] пьют чай, компот. Вы понимаете, подойди его ногой ударь и на костёр поставь, будет уже какой-то напиток, который пить невозможно», – рассказывал Чёрный.

«То есть вот на эти проблемы они почему-то не обращают внимания, а вот то, что я приехал – это проблема», – возмущался ВСУшник, имея в виду свою медийность.

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