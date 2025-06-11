«От фронта два часа по трассе»: В Днепропетровске панические настроения

Анатолий Лапин.  
11.06.2025 12:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Днепропетровск, Россия, Украина


Заход российской армии в Днепропетровскую область стал стрессом для местного населения.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заход российской армии в Днепропетровскую область стал стрессом для местного населения. Об этом в эфире...

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«Там ближайшее крупное село – это Новопавловка, от Новопавловки до Днепра машина, если не ошибаюсь, там 170 с хвостиком километров, это довольно далеко ехать. И вот эта информация о том, что враг зашел на территорию Днепропетровской, она больше, ну знаете, скорее тут политический эффект, нежели военный…

Это все-таки 176 километров, по спидометру – 2,5 часа езды до Днепра. Довольно далеко. Но, тем не менее, в Днепре эта информация вызывает, если не панику, то многие начинают нервничать», – заявил Золотарев.

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