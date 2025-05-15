Оружие «глубокого высокоточного удара»: Лондон и Берлин обьявили о совместных военных планах

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Британия и Германия хотят создать оружие «глубокого высокоточного удара», сообщает Reuters. По официальной версии это нужно для того, чтобы «таким образом, защищаться от эскалации конфликта на Украине».

«В более опасном мире НАТО и европейские союзники едины», – отметил глава британского Минобороны Джон Хили.

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Ожидается, что Хили и его немецкий коллега Борис Писториус объявят о новом проекте дальнобойного оружия на встрече в Берлине.

В публикации говорится, что данный проект был основан на «обязательстве по разработке» нового вооружения в рамках двустороннего оборонного договора от 2024 года.

Помимо этого, Хили и Писториус обсудят совместное приобретение торпед, а также объявят о договорённости по закупке ФРГ военных мостов производства Британии.

Тем временем, в Германии пообещали сделать свою армию самой мощной в Европе. Такой громогласный анонс сдела новый канцлер Фридрих Мерц, как пишет агентство Блумберг.

Мерц заявил о масштабной трансформации бундесвера — он должен стать самой мощной армией Европы. В своей речи в бундестаге он подчеркнул, что вооружённые силы получат «все необходимые ресурсы», а страна возьмет на себя больше ответственности в НАТО и ЕС.

Одним из ключевых шагов станет введение новой формы добровольной военной службы по «шведской модели». Всем достигшим совершеннолетия гражданам будут рассылаться приглашения пройти базовую военную подготовку сроком от шести до семнадцати месяцев. Это призвано компенсировать отмену обязательного призыва, действовавшую до 2011 года.

Правительство ФРГ также выделяет €20 млрд из специального оборонного фонда в €100 млрд и намерено довести годовой военный бюджет до более чем €60 млрд уже в 2025 году. В марте бундестаг принял поправки к Конституции, снимающие часть ограничений на государственные расходы в области обороны.

Эти милитаристские планы сказались и на радикализации риторики канцлера по украинскому вопросу. Мерц заявил, что «дальнейшие уступки по Украине невозможны», и призвал усилить обороноспособность Германии и всей Европы. Он подчеркнул: страна должна быть настолько сильной, чтобы оружие оставалось крайним, а не первым средством.