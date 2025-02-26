Оптом и в розницу: отдав недра Штатам, Зеленский даст заработать и туркам
Как пишет турецкое издание Türkiye today, Украина уже в мае-апреле проведет тендеры по проектам послевоенного восстановления инфраструктуры, в которых будут участвовать в турецкие компании.
Как утверждается, Украина и Турция уже активизировали контакты по этим планам. Киев передал досье по конкретным проектам, запланированным на этот год.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Сообщается, что представители посольства Турции в Киеве и Государственного агентства Украины по развитию и обновлению инфраструктуры, действующего при Министерстве общин и территориального развития, встретились, чтобы обсудить текущие проекты под руководством Турции и будущее сотрудничество.
Представители Украины, как сообщается, подтвердили, что планирование реконструкции страны находится в процессе реализации. Некоторые срочные проекты, как сообщается, должны быть выставлены на тендер в апреле и мае, в то время как дополнительные масштабные инициативы запланированы на 2025 год.
Один тендер, который проведут в скором времени, будет касаться обновления таможенных пунктов на автомагистралях и строительства платных дорог. Также обсуждаются проекты в области энергетики и энергоэффективности, социального жилья и водоснабжения.
Одним из главных приоритетов Украины является модернизация дорожной инфраструктуры и пограничных переходов. Эти планы включают:
– Реконструкцию существующих пограничных контрольно-пропускных пунктов
– Строительство новых пограничных объектов
Помимо транспортных проектов, украинская делегация предоставила турецким чиновникам досье, в котором изложены другие приоритетные направления на 2025 год. К ним относятся проекты в области энергетики и энергоэффективности, инициативы по социальному жилью и проекты водоснабжения.
Обсуждения по всем этим проектам состоялись после недавней встречи в Анкаре президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского.
В ходе переговоров Эрдоган подчеркнул приверженность Турции поддержке усилий Украины по восстановлению.
«С установлением мира на Украине я искренне верю, что наши отношения выйдут на еще более высокий уровень, соответствующий нашему стратегическому партнерству», — заявил Эрдоган.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: