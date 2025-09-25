«Они хотят бомбить Оксфорд и Кембридж!» – британская газета напугана ток-шоу Соловьёва
Британские СМИ встревожены раздающимися в России призывами нанести ядерный удар по туманном Альбиону.
Так, британский таблоид Mirror с тревогой пишет, что политолог Сергей Караганов сделал «леденящий душу комментарий» в эфире ток-шоу Владимира Соловьева – не бояться применения ядерного оружия.
«Он присоединяется к растущим рядам сторонников Путина и глашатаев Кремля, призывающих к ядерной эскалации украинского конфликта и конфронтации с НАТО. Эти заявления последовали, по всей видимости, за изменением позиции президента США Дональда Трампа, который предположил, что Украина вполне может вернуть себе все территории, захваченные путинскими войсками», – считают авторы материала.
Караганов же призвал не бояться ядерной войны и отказаться от глупых идей, что ее нельзя выиграть.
Встревожены британцы и словами ведущего.
«Ведущий телевизионный пропагандист Владимир Соловьев, выступающий за ядерные атаки, ухмылялся и хихикал, требуя в своей вечерней телевизионной программе бомбить Оксфорд и Кембридж, чтобы уничтожить британскую элиту и ее университеты», переживает «Mirror»
