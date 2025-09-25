«Они хотят бомбить Оксфорд и Кембридж!» – британская газета напугана ток-шоу Соловьёва

Олег Кравцов.  
25.09.2025 09:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 950
 
Великобритания, Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня


Британские СМИ встревожены раздающимися в России призывами нанести ядерный удар по туманном Альбиону.

Так, британский таблоид Mirror с тревогой пишет, что политолог Сергей Караганов сделал «леденящий душу комментарий» в эфире ток-шоу Владимира Соловьева – не бояться применения ядерного оружия.

Британские СМИ встревожены раздающимися в России призывами нанести ядерный удар по туманном Альбиону. Так,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Он присоединяется к растущим рядам сторонников Путина и глашатаев Кремля, призывающих к ядерной эскалации украинского конфликта и конфронтации с НАТО. Эти заявления последовали, по всей видимости, за изменением позиции президента США Дональда Трампа, который предположил, что Украина вполне может вернуть себе все территории, захваченные путинскими войсками», – считают авторы материала.

Караганов же призвал не бояться ядерной войны и отказаться от глупых идей, что ее нельзя выиграть.

Встревожены британцы и словами ведущего.

«Ведущий телевизионный пропагандист Владимир Соловьев, выступающий за ядерные атаки, ухмылялся и хихикал, требуя в своей вечерней телевизионной программе бомбить Оксфорд и Кембридж, чтобы уничтожить британскую элиту и ее университеты», переживает «Mirror»

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить