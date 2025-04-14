«Окопы роют за Сумами»: Деньги на укрепления по границе разворовали

Вадим Москаленко.  
14.04.2025 08:25
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сумы, Украина


Украинские чиновники разворовали сотни миллионов гривен, выделенных на строительство фортификаций в Сумской области.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские чиновники разворовали сотни миллионов гривен, выделенных на строительство фортификаций в Сумской области. Об...

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Ведущий спросил, почему окопы роют за Сумами.

«Хороший вопрос. А почему выходит руководитель Сумской областной администрации и говорит о том, что нет российских войск в Сумской области? Подождите, а как тогда сообщения Генштаба ВСУ о том, что в районе Басовки идут тяжелые оборонительные бои? О том, что российские оккупанты пытаются прорываться в район Юнаковки?

У меня больше вопросов к тому, а готова ли Сумская область в моменте наличия инженерно-фортификационных сооружений? Не повторим ли мы опыт Харьковской области в моменте их полного отсутствия на Волчанском направлении?» – сказал Снегирев.

«Меня волнует не то, что копают, а что уже накопано. Где сотни миллионов гривен, выделенных на фортификационные сооружения Сумской области? Они есть? Или их нет?

И не повторится ли опять печальный опыт харьковских событий, когда приходилось строить фортификации под ударами российской авиации и средств поражения», – возмущается националист.

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