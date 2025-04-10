Обязательно с мощным ПВО: Украина подготовила для европейцев список требований к миротворцам

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Европейская версия Politico пишет, что в аккурат к намеченной на сегодня в штаб-квартире НАТО встрече ключевых европейских военных союзников Украины, Киев изложил свой список пожеланий к миротворческой миссии на своей территории, которую обсуждают в европейских столицах на случай подписания перемирия с РФ.

Отмечается, что встречу министров обороны из так называемой «коалиции заверения» в Боюсселе возглавят министр обороны Франции Себастьян Лекорню и его британский коллега Джон Хили. Повестка дня – продолжение согласования деталей миротворческой миссии, которая будет направлена на Украину в случае заключения мирного соглашения с Россией.

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Начальники штабов обороны Великобритании и Франции уже предварительно побывали на Украине на прошлой неделе и проинформировали о ситуации своих коллег, сообщило Министерство вооруженных сил Франции.

«Такие встречи помогают определить, что Киев хотел бы получить от миротворческой миссии — то, что он считает крайне важным для предотвращения нового нападения России, особенно в условиях, когда США и другие страны блокируют его надежды на вступление в НАТО», – говорится в публикации.

«Мы обсуждаем присутствие иностранных войск на земле, в небе и на море. ПВО, а также другие деликатные стратегические вопросы. Наши партнеры понимают, что нужно Украине. Есть некоторые чувствительные географические точки, где мы хотели бы иметь подкрепление», — сказал Владимир Зеленский в комментарии изданию Politico.

В Киеве ожидают, что к уже существующей коалиции, возможно, захотят присоединиться еще около дюжины стран, чтобы направить войска на Украину, сказал журналистам заместитель главы Офиса Зеленского и его главный советник по вопросам обороны Павел Палиса.

«Есть также разговоры об участии стран Балтии и Северной Европы. В любом случае, это может быть реализовано через двусторонние соглашения с каждой страной-участницей коалиции», — добавил киевский чиновник.

Европейские союзники Украины спорят, будут ли силы, о которых они говорят, достаточно многочисленными, чтобы сдержать российское нападение. Однако Киев уверен, что процесс идет полным ходом.

«Вопрос только в том, в каком формате это будет реализовано. Именно поэтому сейчас ведутся дискуссии. Есть наше базовое видение, а есть видение наших партнеров, исходя из их возможностей. После того как все детали будут согласованы, мы сможем перейти к более предметному разговору», — уверяет Палиса.

«В настоящее время Украина обладает одной из самых боеспособных и крупных армий в Европе, что является самой надежной гарантией ее безопасности. Но поскольку вступление в НАТО заблокировано, ей нужны войска союзников на местах, чтобы охранять мир и сдерживать Россию. В худшем случае, если Россия нападет, эти солдаты будут вовлечены в любые будущие боевые действия», – пишет Politico.

«У Украины есть свое видение размещения таких войск, которые будут выступать в качестве гарантов безопасности. Все эти вопросы еще должны быть обсуждены, согласованы и проверены как на политическом, так и на военном уровне», — цитирует издание уже упомянутого выше советника Зеленского Палису.

Украина также считает, что любые западные войска, направляемые на ее территорию, должны сопровождаться мощными системами ПВО и другими мерами защиты, которые также помогут обеспечить безопасность украинцев, резюмирует издание.