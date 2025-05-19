Объединенная Европа, а не США, будет главным военным противником России уже в среднесрочном будущем

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The Financial Times. Пишет, что члены ЕС договорились о создании фонда кредитования вооружений в размере 150 млрд евро, который будет финансироваться из общего бюджета блока. Милитариироваться страны ЕС будут сообща и в долг.

«Инициатива, которая позволит странам ЕС ссужать средства у Брюсселя и тратить их на системы и платформы вооружений через совместные закупки, была предложена Европейской комиссией в начале этого года как средство ускорить перевооружение континента», – говорится в пубикации.

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В понедельник утром три чиновника, знакомых с этим решением, сообщили Financial Times, что оно получило политическое согласие в столицах после многомесячных переговоров о том, как эти деньги могут быть потрачены. По словам чиновников, окончательное решение будет официально принято в среду.

Помимо закупок вооружений еще одним важным направлением идущей ремилитаризации становится переформатирование под условия новой войны армий континента.

Одним из зримых подтверждений растущей милитаризации ЕС стала Германия, в которой, при новом канцлере Мерце приступили к реализации в Бундесвере программы внедоения материальных стимулов для поощрения молодых немцев к контрактной службе в армии.

От €2500 до €4000 в месяц обещает Бундесвер 18-летним новобранцам, которые подпишут контракт с Минобороны Германии, сообщает Bild.

При этом уточняется, что речь идёт не о простых пехотинцах. Бундесвер активно набирает операторов БПЛА, аналитиков и программистов.

“После обучения вы станете частью команды в операционном центре — сердце каждого корабля. Вы будете использовать современные разведывательные технологии и постоянный обмен информацией на борту для создания актуальной картины обстановки и предоставления рекомендаций командованию, способствуя успешному выполнению миссий”, – говорится в материале.

За озвученные деньги необходимо будет решать следующие задачи:

– анализировать полученные сигналы, идентифицировать источники и документировать данные;

– поддерживать создание подводной и надводной обстановки с использованием сенсоров;

– управлять различными системами, включая сонары, радары и системы электронного боя;

– подготавливать и использовать подводные дроны.

Тем временем, из Хельсинки пришла информация, что Финляндия будет поставлять Украине боеприпасы за счет средств, полученных от замороженных российских активов.

Как сообщает минобороны Финляндии, страна заключила соглашение с Европейской комиссией о поставках Украине тяжелых боеприпасов. Снарядыбудут закуплены у финских поставщиков, а закупки будут профинансированы за счет поступлений от замороженных российских активов, направленных через Европейский фонд мира (ЕФМ).

Финансовая емкость соглашения оценивается фмнским правительством в 90 миллионов евро.