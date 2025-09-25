Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Странам ЕС нужно, чтобы Украина воевала ещё два-три года, пока европейцы не свыкнутся с мыслью о неизбежности конфликта с РФ. Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил либеральный политолог Сергей Станкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У европейской «корпорации войны» положение чуть получше, чем у Зеленского и его команды, но тоже время истекает. Им нужно, чтобы Зеленский со своей братвой продержались два-три года в режиме конфликта. А Европа тем временем, прикрываясь теми жертвами, которые несёт Украина, проведёт ремилитаризацию. Они убедят свои народы, что для защиты от «угрозы с востока» нужно забыть о социальном государстве, поменять структуру бюджета, перенаправить деньги на железо, которое направят на Украину», – сказал Станкевич.