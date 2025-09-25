«Нужно воевать еще два-три года»: Украина получила установку от «корпорации войны»

Странам ЕС нужно, чтобы Украина воевала ещё два-три года, пока европейцы не свыкнутся с мыслью о неизбежности конфликта с РФ. Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил либеральный политолог Сергей Станкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У европейской «корпорации войны» положение чуть получше, чем у Зеленского и его команды, но тоже время истекает. Им нужно, чтобы Зеленский со своей братвой продержались два-три года в режиме конфликта.

А Европа тем временем, прикрываясь теми жертвами, которые несёт Украина, проведёт ремилитаризацию. Они убедят свои народы, что для защиты от «угрозы с востока» нужно забыть о социальном государстве, поменять структуру бюджета, перенаправить деньги на железо, которое направят на Украину», – сказал Станкевич.

«А не на обеспечение социальной сферы и поддержание привычного уровня жизни. Забудьте, той Европы уже не будет. А одновременно они на этом политически укоренятся. Поскольку они борются со «страшной угрозой», то получают некоторую электоральную поддержу, которую растеряли», – объяснил он логику действий европейских элит.

