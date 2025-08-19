«Больше оружия, денег и санкций!» – Порошенко в Раде выдвинул Зеленскому «армовир»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский парламент и националисты не примут никаких уступок России со стороны Зеленского.

Об этом на заседании Верховной рады заявил экс-президент Украины, а ныне глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мир должен понять: территориальные уступки – табу, неконституционно, разрушение международного права. Международное право нельзя перечеркивать», – сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина должна продолжать стремление в ЕС и НАТО, а также наращивать армию.

«И не будет Путин иметь права вето на судьбоносные изменения на Украине, это стратегический курс. Нам надо помнить, что Путину не нужен только Донбасс, ему нужна вся Украина. И поэтому он записывает в свои требования сокращение армии. Итак, нам с вами надо защитить ВСУ.

Поэтому он требует придания русскому языку официального статуса и защиты РПЦ. Они являются причиной войны, в том числе. Армия, язык и вера являются основой нашей государственности, и будут защищены Верховной радой.