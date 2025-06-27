Нужно бить по Банковой, разрушая аппарат управления Украиной – военный аналитик

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Опыт взаимных ударов Израиля и Ирана показал, что уничтожение высшего командного состава не приводит к дезорганизации работы системы, потому что на смену им быстро приходят новые кадры. В связи с этим России нужно взять на вооружение этот опыт на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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