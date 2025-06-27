Нужно бить по Банковой, разрушая аппарат управления Украиной – военный аналитик

Анатолий Лапин.  
27.06.2025 14:24
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Опыт взаимных ударов Израиля и Ирана показал, что уничтожение высшего командного состава не приводит к дезорганизации работы системы, потому что на смену им быстро приходят новые кадры. В связи с этим России нужно взять на вооружение этот опыт на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Опыт взаимных ударов Израиля и Ирана показал, что уничтожение высшего командного состава не приводит...

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«Что еще показал Иран? Уничтожение первых лиц командного состава не привело к дезорганизации управления. Там сработала система заместительства. И даже уничтожение следующих заместителей тоже не привело к разрушению – все работало. Вывод простой. Главное не уничтожить личность вождя, руководителя. Главная задача – уничтожить аппарат. Это то, о чем я говорю?

По Банковой нужно бить, бить днем, когда там максимальное количество народа. Это позволит уничтожить аппарат управления государством вместе с документами, автоматизированными системами управления, базами данных и, самое главное, квалифицированными кадрами. Вот тогда не будет никакого заместительства, они будут уничтожены. То же самое касается и Генерального штаба. Я хочу напомнить, что Банковая до сих пор, офис Зеленского, является священной коровой», – заявил Сивков.

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