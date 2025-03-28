Нужен образ победы, настроения на передовой меняются – полковник Баранец
Из-за неопределенности в СВО с перспективой возможного перемирия на передовой неоднозначные настроения.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец.
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Он отмечает, что понимает тех, кто считает, что необходимо освобождать Одессу и Николаев.
«Это заматеревшие воины, которые наглотались окопной пыли, они видели кровь, они видели смерть, и так далее. Это золотое ядро нашей армии сегодня на поле боя. Есть люди, в частности добровольцы, которые, безусловно, направляя автомат в сторону врага, они одним из ушей смотрят, а что там на переговорах? Блин, может быть, договорятся, и может быть, скоро к Машке вернусь на печку, к ребятам, к детям своим вернусь. Есть такое настроение, вы понимаете?
Мы не можем сегодня с вами врать друг другу в каком-то пропагандистском угаре, чтобы все готовы только до конца, идти до Киева, повесить на ненамыленной веревке Зеленского, захватить Западную Украину и стать у польской границы», – сказал полковник.
По его словам, «ключевое ядро нашей армии» живет приказом, который дан Верховным главнокомандующим», но есть принципиальный момент.
«Вы часто спрашиваете, а вы образ победы какой видите? Вот какой мы видим победы? А вы знаете, я говорю почти что каждый день и с людьми, которые с поля боя. Не все видят вот этот образ победы. Что это такое? Это когда белые обгаженные трусы поднимет на палке Зеленский, выйдет к кольцевой дороге и скажет: «Путин, я сдаюсь!». Это что, западные бандеровцы лягут где-то поперек дороги и скажут: «Все, мы больше не воюем»? У нас армия ждёт образа победы, прежде всего. И надо это говорить народу», – заявил Баранец.
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