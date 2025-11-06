«Никто не понимает, что делать с многомиллиардной дырой в бюджете» – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
06.11.2025 12:00
  Киев
Просмотров: 519
 
Украина, Экономика коллапса


В украинском бюджете на 2026 год дыра в 18 миллиардов долларов, и никто в Киеве не знает, как её закрывать. Об этом на заседании Верховной рады заявил член партии «соросят» «Голос» Ярослав Железняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Коллеги, а вы понимаете, в какой сейчас экономической ситуации находится страна? Ну, вот серьезно, может хоть один из вас сказать, как мы закроем дыру в 18 миллиардов долларов в следующем году? Уверены, что нам дадут репарационный кредит, который пока нам даже не пообещали?

А кто-то может сказать, будет ли у нас программа МВФ, которую мы сейчас самостоятельно закрываем, с надеждой того, что будет новая, только пока она тоже под риском?

Кто-нибудь может мне объяснить, как одновременно украинский парламент может голосовать за бюджет с дырой в 300 миллиардов на армию с недофинансированием зарплат военных на 180 миллиардов, и те же самые люди голосуют за льготу для крупного бизнеса на 40 миллиардов?

Вот, честно, может я не понимаю чего-то, может плохо учил математику, но чтобы из минуса стало в плюс, кто-то или должен дать деньги, или заработать.  Но пока мы не делаем ни первого, ни второго», – возмущался Железняк.

Он призвал сокращать социальные льготы, не обращая на рейтинги власти, обвинив офис Зеленского в том, что тот «забирает с войны на популизм».

«Доуправлялись, что денег нет, и «Укрзализныця» может остановиться», – сказал «соросёнок».

