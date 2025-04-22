«Никто и не заметил»: В России сбылась мечта предателя-иноагента Илларионова
Бежавший на Запад и признанный иноагентом экономист Андрей Илларионов в бытность советником президента РФ объявлял целью догнать Португалию по показателям ВВП на душу населения. Такие показатели фактически достигнуты – причем, в условиях жесточайших антироссийских санкций.
Об этом на круглом столе в Совете Федерации рассказал Валерий Фадеев, глава Совета при президенте РФ по правам человека, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Недавно вспомнил, был такой экономист Андрей Илларионов, он сейчас уже иностранный агент. В начале нулевых годов он выдвинул идею: цель экономического развития России – догнать Португалию. Это все время обсуждалось.
Я не злопамятный, но все помню. Недавно посмотрел – а что там с Португалией? В 1999 году Россия по ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) – 5900 долларов, Португалия – 17700, ровно в три раза Португалия нас опережала!
В 2023 году – в России 47300, в Португалии 49000. Разница в 4%. Мы догнали Португалию. И что? Позиция части нашей интеллигенции абсолютно неадекватна. Они не понимают, в какой стране они живут, какая история нашей страны. Они не понимают, что, «догнав Португалию», мы даже не заметили этого.
Наша экономика уже по общему объему четвертая в мире. И третья будет рано или поздно.
Или еще было модно – «стать нормальной страной». А что это такое? «Ну вот, как Чехия», нам говорили. А как мы можем стать как Чехия? Ее население 11 млн человек. Расколоться на 14 маленьких Чехий?
Если бы мы стали «нормальной страной», кто бы победил нацизм? Чехия что ли бы победила? 400 тысяч граждан Чехии воевали в Вермахте, служили в СС, полиции на стороне Гитлера», – отметил Фадеев.
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