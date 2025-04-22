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Бежавший на Запад и признанный иноагентом экономист Андрей Илларионов в бытность советником президента РФ объявлял целью догнать Португалию по показателям ВВП на душу населения. Такие показатели фактически достигнуты – причем, в условиях жесточайших антироссийских санкций.

Об этом на круглом столе в Совете Федерации рассказал Валерий Фадеев, глава Совета при президенте РФ по правам человека, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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