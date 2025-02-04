Никакой Ялты 2.0 – пока Запад не выдаст России всех палачей и предателей
Новой Ялтинской конференции должен предшествовать новый Нюрнбергский процесс с осуждением и выдачей России всех палачей и предателей, нашедших покровительство на Западе.
Об этом на пресс-конференции к 80-летию Ялтинской конференции заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«И сегодня стоит этот вопрос о выдаче России после нашей победы тех людей, которые запятнали себя зверствами, запятнали себя геноцидом по отношению к нашему населению – жителям Донбасса, Новороссии, Курской, Белгородской, Брянской областей. Это необходимо сделать, без этого никакая победа не будет полностью обеспечена.
Второй момент: сейчас звучат голоса, не будет ли Ялты 2.0, чтобы решать вопросы будущего мироустройства, поскольку нынешнее оказалось под гегемонией США. Мне кажется, здесь есть определённая подмена понятий. Конечно, безусловно, когда-то будет разговор между лидерами ведущих держав о будущем мироустройстве – это понятно.
Но любая Ялта 2.0 возможна только после Нюрнберга 2.0. А может это будет Курский процесс, где будут осуждены те украинские неонацисты и их пособники, которые убивают наше мирное население», – отметил он.
По словам эксперта, на Ялтинской конференции собрались победители фашизма, и на правах победителей они обсуждали вопросы мира. Сейчас с неонацизмом борется только Россия.
«Именно наша страна олицетворяет всемирную борьбу против неонацизма. И, когда мы победим, естественно, будут турбулентные процессы на Западе, которые как раз определят силы, с которыми можно разговаривать и выстраивать длительный мир на обозримую перспективу. Мы как-то не связываем эти процессы, думая, что победа в СВО преследует только наши локальные интересы – нет! Победа в СВО и будет формировать будущее мироустройство. Это должны понимать все граждане нашей страны и убедить потом в этом уже страны Запада», – считает Мягков.
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