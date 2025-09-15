Никакой дипломатии – бить по российским НПЗ, – экс-глава МИД Литвы
Конфликт на Украине не удастся завершить переговорами, потому нужно продолжать бить по российской нефтегазовой промышленности.
Об этом в рамках форума YES заявил бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Прибалтиец обрадовался, что за две недели украинскими дронами было повреждено около 20% мощностей нефтепереработки в России.
«Надо разрушить НПЗ – с этого начну. Если мы хотим санкций, то украинцы показывают, как это делать как можно лучше. 20% здесь две недели, Европа не могла такого достичь с венгерским вето и все такое.
Надо перестать быть наивными и признать, что эта война не может завершиться дипломатическими средствами, она завершиться лишь на поле боя, и украинцы как раз и демонстрируют, как это надо делать.
Развивать технологии, если вы не зависите от помощи своих союзников, и бить врага туда, где болит. Они не просят разрешения на это, и это отличный урок для всех нас», – радовался нацист.
