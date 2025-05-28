Никакого мира не будет – Щелин
В обозримой перспективе мира между Украиной и Россией не будет – у сторон слишком разные позиции, и ничего нового они предложить не смогут, несмотря на обозначившийся переговорный процесс.
Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На данный момент любые шансы на мир находятся в категории «чудо». То есть это то, что аналитика предсказать не способна. Если мы находимся на позиции логостного анализа, то никаких шансов, разумеется, на мир нет. Давайте просто отфиксируем – минимальные позиции сторон несочетаемы. Я не читал тот меморандум, который передан был, о котором заговорили сегодня, но я готов с высокой долей вероятности предположить, что там находится.
В худшем, ну то есть в самом таком радикальном для Зеленского варианте, это просто повторение «формулы мира» в том или ином виде. В самом, с украинской точки зрения нещедром, это ЕС, НАТО, «армия, мова, вира», но так и быть согласны на заморозку, что, в принципе, абсолютно не устраивает Россию. Минимальные позиции России повторяются из раза в раз – да, они пока не выражены в меморандуме, но у нас нет никаких оснований полагать, что меморандум будет чем-то принципиально отличаться от того, что было сказано в Стамбуле», – заявил Щелин.
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