В обозримой перспективе мира между Украиной и Россией не будет – у сторон слишком разные позиции, и ничего нового они предложить не смогут, несмотря на обозначившийся переговорный процесс.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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