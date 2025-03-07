Немецкий генерал об американской разведке: Украина стала подслеповатой – Европа ничем здесь не поможет
Европа не может компенсировать Украине отсутствие американских разведданных.
Об этом в интервью «Ди вельт» завил генерал вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Конечно, все идет и без американской разведки, но гораздо сложнее и намного медленней. И для Путина в этом есть два очень больших преимущества. Во-первых, в том, что касается целей в России. Потому что то, что Украина делала, отчасти очень успешно, атакуя их энергетические объекты, скопления войск, командные пункты, железнодорожные пути, транспортные узлы, было основано на данных, предоставленных американцами.
Теперь это отпадает. И это, на мой взгляд, невозможно восполнить европейскими средствами и возможностями», – сказал Катер.
С другой стороны, по его мнению, отсутствие американских разведданных облегчает действия российских войск.
«России стало намного проще, она может подлететь гораздо ближе к границе. Противодействие с помощью ракет «Хаймерс», что было очень важно, или любого другого оружия большой дальности – становится значительно сложнее», – сказал Катер.
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