«Не жалеют ни дронов, ни артиллерии» – укронацисты системно уничтожают бусифицированных

Сергей Вредников.  
05.08.2025 18:18
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Многие попавшие на фронт насильно мобилизованные граждане Украины пытаются сдаться в плен, но оказываются убиты в спину националистами.

Об этом в своём блоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие попавшие на фронт насильно мобилизованные граждане Украины пытаются сдаться в плен, но оказываются...

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«Когда украинские боевики начали активно сдаваться в плен, были сделаны соответствующие выводы со стороны украинского командования. По моей информации, за две недели порядка отделения, то есть 10-15 человек, пожелали добровольно сдаться в плен.

Но сейчас эта тенденция идёт к снижению. Здесь есть ряд факторов. Прежде всего, активно сдаются в плен как раз те, кого бросают в местные штурмы без подготовки, буцифицированных, так называемых, – граждан Украины. Вот они очень активно желают сдаться», – отметил Марочко.

«Но есть еще и националистические подразделения, которые действуют в данном районе. Они как раз и сами не сдаются в плен, и не дают сдаваться мобилизованным, поскольку стреляют им в спину.

Это уже было неоднократно отмечено. Наносят и артиллерийские удары, и удары беспилотной летательной авиацией. Не жалеют, как говорится, дронов ни на своих, ни на наших», – подытожил подполковник.

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