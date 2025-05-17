«Не продляют бронь»: летом многие украинские учителя поедут воевать
Многим украинским преподавателям либо вовсе не продляют бронь от мобилизации, либо обещают забрать уже этим летом.
Об этом на заседании Верховной рады заявил скандальный украинский депутат Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас происходит бардак с отсрочкой для учителей и преподавателей. Некоторые ТЦК продлевают на 6 месяцев и проблем нет, некоторые ТЦК – на 3 месяца и говорят, что тем у кого завершается бронь во время каникул летних, их будут забирать, а некоторым вообще не продляют.
И второй вопрос относительно зарплат учителей. У меня все-таки есть предложение перераспределить зарплаты Смелянских, Песчанских и других деятелей на зарплаты учителям, хоть в какой-то степени поднять, потому что то, что сейчас они получают, является абсолютный мизер», – пожаловался Гончаренко.
Премьер-министр подчеркнул, что мобилизация проходит в плановом режиме, и учителя на Украине не закончатся.
«Как и в прошлом году, как и в позапрошлом году, мы конечно же не потеряем ни учителей, ни преподавателей, все эти вещи конечно же у нас планово правительством контролируются», – сказал Шмыгаль.
Заместитель министра образования Андрей Витренко пообещал, что мизерные зарплаты учителей поднимут на 1000 гривен (около 1900 рублей).
«Сегодня есть доплата к заработной плате учителей в размере 1 тысячи гривен, с 1 сентября это будет 2 тысячи гривен», – сказал Витренко, и пообещал «сделать всё возможное» для следующего мизерного повышения.
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