«Не помогут даже миллионы дронов: русские просто обходят наши килл-зоны!» – полковнк СБУ
С помощью современных технологий российская армия научилась преодолевать устроенные ВСУ килл-зоны, насыщенные дронами.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«ВСУ, государство, кабинет министров, все свои усилия направили на производство дронов. И президент об этом говорит, про 4 миллиона дронов. Но что такое 4 миллиона дронов на 1200 километров линии фронта? В итоге получается на 10 метров один дрон на сутки, при эффективности 5-10%, это надо 10 дронов, чтобы одного штурмовика завалили. А у нас один дрон.
Если на один километр перебросят дроны, то на другом будет пусто, они там найдут слабость. Так и идёт просачивание, и количество погибших по 1-2 человека, ведь не идут большими группами», – сказал Стариков.
«В итоге, мы сосредоточили все свои дроны на килл-зоны. А противник их обошел. Как он обошел? Килл-зона 10-15 км, а он идет впереди технологически, и сделал дроны на оптоволокне, и таким способом расширил килл-зону до 30-40 километров.
И с помощью ФАБов уничтожает всю логистику и всех наших дроноводов, которых выявляют. В итоге потом эти мотоциклисты проскакивают. И будут просачиваться, даже если наделать 10, 20 миллионов. Всё равно будут проскакивать», – резюмировал он.
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