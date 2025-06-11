«Не можем позволить этой сволочи угрожать!» – в Думе потребовали «выжечь осиное гнездо» СБУ

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Россия не сможет договориться с террористическим режимом на Украине, необходимо «выжечь осиное гнездо».

Об этом заявил на заседании Госдумы глава КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя недавнюю атаку дронов СБУ на военные аэродромы в рамках спецоперации «Паутина».

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«То, что случилось с пятью аэродромами, меняет и тактику, и стратегию наших подходов. Нет ни у кого надежной защиты. Надо принимать крайне энергичные и жесткие меры. Никаких договоренностей вы не добьетесь с террористами. Если вы не выжжете эти осиные гнезда, завтра вам совершат, что угодно», – сказал политик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зюганов напомнил, что стоимость одного военного самолета Ту-160 – «16 миллиардов рублей нынешних». Он дал понять, что следующие атаки могут угрожать ракетным пусковым установкам.

«У меня как у человека, который служил в спецподразделениях, рядом со мной были ребята, у которых была очень сложная военная задача – в случае обострения обстановки вывести ракеты противника, заряженные ядерными ударами. Я был поражен, насколько уязвимы эти объекты. Достаточно было разведчику пробиться в место «стола», откуда будет запускаться ракета, одного выстрела в голову ракеты (там всего сталь 2 миллиметра), достаточно, чтобы она больше никогда не поднялась с этого «стола». Если ее запустят, она взорвется у вас над головой и рухнет на ваши позиции», – пояснил Зюганов.

По его словам, «предупреждение о раннем приближении чужих ракет в данном случае недостаточно».